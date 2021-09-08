  • 31°C
香港時間 : 2021908日 (三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」

股市 18:05 2021/09/08

分享：

受惠內地綠色電力交易試點正式啟動，電力股造好。統計5隻內地電力股（見下圖），當中以華電國際電力 （01071） 最高坐享逾9厘息；龍頭華潤電力 （00836） 雖然目前股息率只有約3厘，但由於過往有穩定的盈利及股息增長，及受惠未來新能源國策，值得看高一綫。

內地電力市場中長期仍有巨大發展潛力，隨着內地經濟穩步發展，2050年全國用電量有望較去年翻一番，加上「碳中和、碳達峰」政策推動，積極發展新能源的電企值得看好。

中資電力股收息一覽：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

中資電力股加大新能源投資，引發近期估值大幅重估。華潤電力周三上升2.2%，收報20.7元，第3季以來已累升1倍，但仍然坐享逾3厘息，而券商依然看好有上升空間。

內房股最高預測股息率17.7厘，詳見【下一頁】

國信證券日前發表報告，首次覆蓋華潤電力，指公司上半年可再生能源淨利潤貢獻85%，成為公司業績增長的核心驅動，主要得益於新能源裝機和利用小時提升，帶動售電量增長；電價較高區域售電量佔比提升，也帶動毛利率提升。

該行預計，新能源裝機將持續增長，「十四五」計劃期間料年增40%，而隨著華潤電力的新建平價項目投產，經營性現金流將穩步增長，予公司「買入」評級，目標價26.3至31.5元，即較現價有27%至52%上升空間。隨著股息持續增長，有望成為「財息兼收」之選。

相關文章：【大行報告】花旗降恒指年底目標價至28888點　看好7隻H股及6隻A股可受惠「共同富裕」概念（附名單）

相關文章：【長汽2333】長城汽車8月新能源車銷售1.2萬輛　按月升近68%

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

編輯：區嘉俊

港股 傳統經濟股 華電國際電力（01071） 華潤電力（00836） 經濟 收息股 碳中和 電力股

上一篇文章

【趁高出貨】美團股價回升　非執董沈南鵬旗下紅杉資本即派貨予合夥人　貨值逾126億元

下一篇文章

【長汽2333】長城汽車8月新能源車銷售1.2萬輛　按月升近68%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠
【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠
【移民潮？】第二季「永久離港」提取MPF強積金按年增33%至8000宗　金額倍增至21億
【移民潮？】第二季「永久離港」提取MPF強積金按年增33%至8000宗　金額倍增至21億
【恒指夜期+ADR】恒大ADR瀉17%　騰訊ADR越520關　北水吸資增至41億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒大ADR瀉17%　騰訊ADR越520關　北水吸資增至41億（不斷更新）