【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」

受惠內地綠色電力交易試點正式啟動，電力股造好。統計5隻內地電力股（見下圖），當中以華電國際電力 （01071） 最高坐享逾9厘息；龍頭華潤電力 （00836） 雖然目前股息率只有約3厘，但由於過往有穩定的盈利及股息增長，及受惠未來新能源國策，值得看高一綫。

內地電力市場中長期仍有巨大發展潛力，隨着內地經濟穩步發展，2050年全國用電量有望較去年翻一番，加上「碳中和、碳達峰」政策推動，積極發展新能源的電企值得看好。

中資電力股收息一覽：

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中資電力股加大新能源投資，引發近期估值大幅重估。華潤電力周三上升2.2%，收報20.7元，第3季以來已累升1倍，但仍然坐享逾3厘息，而券商依然看好有上升空間。

內房股最高預測股息率17.7厘，詳見【下一頁】

國信證券日前發表報告，首次覆蓋華潤電力，指公司上半年可再生能源淨利潤貢獻85%，成為公司業績增長的核心驅動，主要得益於新能源裝機和利用小時提升，帶動售電量增長；電價較高區域售電量佔比提升，也帶動毛利率提升。

該行預計，新能源裝機將持續增長，「十四五」計劃期間料年增40%，而隨著華潤電力的新建平價項目投產，經營性現金流將穩步增長，予公司「買入」評級，目標價26.3至31.5元，即較現價有27%至52%上升空間。隨著股息持續增長，有望成為「財息兼收」之選。

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編輯：區嘉俊