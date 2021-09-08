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【職場熱話】中學舊同學麵包店做收銀 港男怕尷尬不敢相認 網民：自力更新沒有問題

理財智慧 19:19 2021/09/08

分享：

不知道若大家偶遇舊同學在某店鋪裏工作時會不會相認呢? 最近有網民於網上討論區發文，指他在麵包店買麵包時，遇到了舊同學在那裡工作，但因當時氣氛尷尬而沒有相認。

樓主經歷：

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    +4

【職場熱話】港女不滿被同事偷拍   引來網民分享類似經歷    「有一個阿姐想結識我女性朋友」下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有不少人質疑指，「戴口罩也有那麼容易認得出嗎？」，「十多年沒有見過，這也認得出，真是十分神奇。」，也有人叫樓主不要低看別人指，「人家有工作也算是自力更新，有甚麼問題？」

也有網民分享經歷，指自己中學成績並不理想，但後來任職高層，竟遇上昔日一位成績十分優異的同學也是任職同一所公司，因此世事難料，沒有絕對。

 

同場加映： 【iM Cafe】二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁 

 

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責任編輯：關海儀

 

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