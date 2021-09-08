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英國商會反對約翰遜加稅 料造成職位流失

環球社會熱點 18:09 2021/09/08

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英國首相約翰遜周二（7日）宣布加稅補貼醫療及社會保障開支後，引起眾多反對聲音。英國商會組織批評，此舉會為在新冠肺炎疫情下艱難生存的企業帶來額外負擔，而且會導致就業職位流失，強烈反對提高國民保險供款比率1.25個百分點。

英國調高國民保險供款率 資助社保改革及醫療系統  【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周二在國會提出加稅議案，建議同時增加國民保險（NIC）供款比率及股息稅1.25個百分點。英國商會經濟主管蒂魯（Suren Thiru）強烈反對，認為現時提出加稅會拖累就業增長，而且企業已面對大量成本壓力，加稅只會加大其經營成本，阻礙經濟復甦。

英國政府則表示，企業應對國家作出貢獻，因為企業員工可從醫療及社會保障系統中得益。約翰遜亦指出，大型企業會在加稅中承擔最多。政府公布的文件表示，70%的新增稅收將來自1%的大型企業，另有40%企業不會受到加稅影響。

傳約翰遜換3閣員 外相藍韜文可能下台 【下一頁】

製造業組織Make UK行政總裁菲普森（Stephen Phipson）亦指，加稅會阻礙英國從嚴重的經濟衰退中復甦，呼籲政府應採取措施避免職位流失，以及鼓勵企業招募人手，否則在現今經濟情況下加稅，只會產生反效果。

責任編輯：郭麗明

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商會 經濟 經濟衰退 英國 約翰遜 補貼

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