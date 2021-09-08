【理財智慧】PE如何作為見頂指標？

不少專家以PE作為港股的見頂訊號。因為過去每當港股PE升至接近或超過20倍，不久大市便會見頂。舉例2007年10月港股PE平均為24倍，同月30日恒指升至31958點的歷史高位；再對上一次則是 2000年2月，當月平均PE26倍，其後在3月28日恒指升上18397點的頂位。因此每當港股PE升至20倍，可說是大市的見頂訊號。以港股現時PE僅約16倍，距離大市見頂估計仍有一段距離。

此外，投資者亦可以PE推測股市高位。PE計算方法是股價（分子）除以每股盈利（分母），以現時（2021年9月8日）約16倍PE相當於約26320點推算，即（26320/x=16；x=1645）；若每股盈利即分母不變，當PE升至20倍，預測這一浪港股見頂便是 32900點（32900/1645=20）。

原文刊於《iMoney智富雜誌》393期，本文經修改。

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編輯:黃銳