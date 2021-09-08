【職場熱話】兼職比全職賺更多 月入高達3萬 網民：公司還缺人嗎？

究竟在同一公司，兼職能比全職員工賺得更多嗎？最近有網民於網上討論區發文，指自己公司出現了一個奇現象，一位兼職竟比全職賺得更多，人工月入高達港幣三萬，究竟有其麼特別原因？

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】見女同事帶囝囝返工 嘆「原來在職媽媽咁辛苦」網民：早點發訊息可以彈性安排 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些稱羨指，「真想知道那一間公司還有加班費。」，「公司在那裡？能否介紹？」，「他也是靠自己能力欺騙回來的。」，也有一些笑稱要和他老闆打小報告。

但不少網民對此見怪不怪，指見過有同事每天也不上班，但公司也沒有把那同事解僱，也見過同事本身與上司有密切關係因而有好待遇。

同場加映：【iM Cafe】二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀