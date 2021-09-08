THE HENLEY III加推81伙　折實價615.98萬起　恒地︰或於下周再賣樓

恒地（00012）旗下啟德新盤THE HENLEY III上周六（4日）推出100伙銷售，即日沽出69伙，佔可售單位近七。恒地今日（8日）宣布推出項目價單第3號，加推81伙單位應市，並指有機會於下周再賣樓。

新一批單位涉及87伙標準分層單位，實用面積由229至778平方呎，發展商繼續提供最高5%折扣，整批折實售價由615.98萬元起，至最貴2,543.24萬元。而折實呎價則由25,631至34,059元，平均呎價為28,803元。

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恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，加推單位有機會於下周以先到先得形式發售，將於稍後公布銷售安排。他續指，THE HENLEY系列1期及3期至今累售約365伙，套現約38.25億元。

資料顯示，THE HENLEY III位於啟德沐泰街7號，共提供404伙，戶型設開放式至三房間隔，預計關鍵日期為2022年4月30日。

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