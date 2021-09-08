【創業奇才】韓國學生哥17歲當上服裝品牌CEO 如何做出年銷售額逾930萬元生意?

雖說知識可改變命運，但不少成功的創業家，年紀少少已有創業頭腦。外國傳媒報導，韓國一名學生，早於8歲時已開始他的創業之路，並於已17歲當上服裝品牌CEO，每年銷售額逾930萬元，究竟他如何做到?

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據CNBC的報導，韓國一名叫 Sukone Hong的男生， 早於4年前已開始了他的創業之旅，當時他才是國中的八年級生。他當時在首爾的學校裡，但發現自己很難融入學校生活，也被同學欺負，所以想找到可改變自己生活的東西，以令自己分散注意力，於是開始在韓國搜索引擎Naver上轉售名牌服裝。

但那時他的口袋裡只有150美元（約1,170港元），這筆錢很快就用完了，於是意識到自己必須改變策略。其後他發現做生意要有賣點才可以吸引顧客，於是決定向其祖父母借了5,000美元（約3.9萬港元），並獲得一間印刷公司幫助，開始創建自己的服裝網站，提供設計簡單、俏皮的男女通用休閒裝，並創立了名為「Olaga」的品牌。

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改變銷售策略後，生意有了明顯變化，雖然在首個星期並沒有接到訂單，但至一個星期一的早上，他就接到約15 個訂單，於中午午飯時段，訂單數目升至50個，及至晚上更升至80個；最後那一周累計賣出了300 件襯衫。

Sukone Hong 當上了Olaga Studios的CEO，品牌成立了三年後，在六個亞洲市場積累了120 萬美元（約936萬元）的年銷售額，並在Style Share 的襯衫類別中排名第一。以上生意額足夠 Sukone Hong 能夠僱傭一個 12 人的團隊來幫助運營該網站，也讓他能夠償還父母在他搬遷到的首爾美國國際學校的學費。

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以往的他以為做生意的目標就是可以賺取很多錢，但後來老師告訴他，他的經驗可以用來創建一個企業來幫助他人，及至完成了一個關於殘疾的學校項目後，他就決定創立盲人智能手錶品牌。以往盲人智能手錶品的成本十分高昂，一隻的價錢高達300美元（約2,340港元），令很多殘疾人無法負擔。

共後他成立了盲人智能手錶公司Paradox Computers，投資額達30萬美元（約230萬港元），使視障人士能夠接收來自手機的實時信息，通過振動觸覺告訴視障人士的時間和日期。為了更了解這市場，他更與視障人士交談以了解他們的需求，並與工程師制定解決方案。

六個月後，Paradox Computers 推出的盲人智能手錶，每隻售價值80美元（約624港元），已快速售出數百隻，目前正於中國廠房生約3,000隻的預訂訂單，但在他取得成功的同時，他仍堅持上學，十分難得，這由於他遇過不少公司的CEO，也建議他應該要上大學。



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記者：陳詠妍