【恒大3333】恒大據報通知兩間銀行暫停支付本月貸款利息

▲ 據報恒大通知兩間銀行暫停支付本月貸款利息

恒大 （03333） 深陷債務危機，負面消息浪接浪，REDD引述4名知情人士指，恒大通知兩間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息。據指，恒大本周告知其中一間銀行，集團財務不會簽字同意支付利息，並要求銀行等待即將敲定的展期方案。報道指，恒大尚未向所有銀行發出暫停利息支付的正式通知。中國的銀行貸款利息通常在每季最後一個月的21日支付。

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自本月初以來，恒大還推遲了對中信信托、光大興隴信托和杭州一家信托公司等多家公司的信托款支付。

同日，國際評級機構惠譽再降恒大評級，多隻恒大地產境內債繼續跌，「19恒大01」下跌8.7%，報54元人民幣，「20恒大01」亦跌7.6%，報49.998元人民幣。

但恒大股價則反彈，一度跌穿上市價3.5元後倒升，全日升3.9%，收報3.71元，成交5.7億元。

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編輯：袁諾曦