【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　

梨木樹邨是荃灣區最大的公共屋邨，是次介紹的公屋單位430平方呎，戶主花了約36萬元，在3個月之內「大翻新」。住在該單位的是三人家庭，包括：一對夫婦和一名大約80歲的外母，他們透過「租者置其屋計劃」買入單位。是次裝修除了希望把單位翻新之外，最主要有更多儲物空間，而男戶主有地方擺放個人的收藏。

由於男戶主熱愛模型，象牙室內設計有限公司的設計師Marcus嘗試從「質感」出發，在展示櫃上以純黑色的木紋配上燈條，這樣看起來不太單調，同時視覺上不太疲勞。為了展示全部的收藏，設計師坦言：「量度每個擺設尺寸要準確拿捏」，既不可以撞到頭，又不影響空間感，設計了一個約17吋的吊櫃在沙發上面，地板配上深色一點的木紋，從而帶出質感的對比。

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為了節省空間，設計師Marcus建議業主買一張摺疊式餐枱，既方便婆婆自行活動，亦避免意外發生。其次，摺疊式餐枱好處是日後可自行更換，同時可以自由變形，方便招待親戚或朋友上來吃飯。

如你所見，馬桶與廁櫃十分接近，利用揭板設計，既可以拉出來擺放東西，同時又不阻擋馬桶。另外，設計師Marcus直言有一個「小心思」設計，就是紙巾架藏在廁櫃內，防止婆婆不小心撞倒紙巾架。

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裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰ 清拆：約28,000元 油漆：約35,000元 泥水：約70,000元 木工連訂造傢俬及門：約170,000元 水電：約52,000元 材料雜項及設計費連工程管理 ：約80,000元 合共 ：約362,000元

圖片由象牙室內設計有限公司提供

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責任編輯：陳頌潔