【樓市現象】何文田豪宅盤減價清貨尾　較2013年平617萬　兼多一個車位

何文田耀爵臺入伙近10年，日前招標售出一伙單位及一個車位，成交價1,928萬元。值得留意的是，上述單位於2013年推出，當時定價2,545萬元，且不連車位。

成交紀錄冊資料顯示，耀爵臺9樓單位，實用面積982平方呎，三房套房間隔，日前連一個車位以招標形式售出，成交價1,928萬元。翻查項目價單，該單位於2013年首度推出，當時定價2,545萬元，沒有任何折扣，亦不連車位，但現時成交價只約1,928萬元，另連一個車位。

資料顯示，耀爵臺位於何文田伯爵街2A號，由光萬投資發展，入伙近十年，當時發展商曾言惜售，並預留部分單位作長綫收租。翻查成交紀錄，耀爵臺已非首次變相「減價」賣樓，對上一宗成交為去年底，有高層單位以2,030萬元成交，較2013年的價單定價2,706萬元，賣平676萬元。

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