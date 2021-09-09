【精明理財】退稅「年金」 懶人包 到底值唔值得買

在香港，強積金可扣稅自願性供款（TVC）、延期年金（QDAP）及自願醫保（VHIS）被視為「扣稅三寶」，以上3種計劃均可享有不同的扣稅上限，可用作退稅優惠。

本網將會逐一介紹上述三項產品，包括其產品特性、退稅的金額要求、適合的人士、好處和壞處等，本文會先介紹退休保障產品「年金」。年金是作為日後退休理財的計劃，其運作與政府積極考慮的全民退休保障計劃類似，投保人可以向保險公司交付保費後，在指定年期開始收到年金收入。年金主要分為即期年金和廷期年金，兩者分別是前者沒有累積期，即一筆過繳付保費後，每月享有年金收入。而後者是設有累積期，而只有後者才享有稅務優惠，因此本文主要聚焦在延期年金計劃。

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什麼是延期年金和合適的人士

延期年金設有累積期，投保人可一筆過或分期繳付保費，保費會在一定時間內生息和由保險公司進行投資，直到指定時間才可以按月領取年金收入。延期年金的主要投資對象是收入不錯的在職的人士，令投保人既可以在供款期間也享受稅法優惠，為日後退休提供穩定的收入保障。年金的回報主要分為保證和非保證，前者是保險公司承諾提供的回報，後者是保險公司不保證的投資回報。

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可扣稅合資格的延期年金保單

並不是市場上所有的年金產品都可以申請退稅，除了之前提及的即期年金不可以退稅外，廷期年金也有一定的要求才可以申請退稅。

總繳保費最少為18萬元，年期最少5年 (以五年期，最低月供3,000元；以十年期計，最低月供1,500元)

年金領取期為至少10年、

年屆50歲或以上才可以領取

須披露產品的內部回報率，以供客戶評估和比較

清楚列明年金的保證金額和非保證金額

附加保障(例如危疾保障、住院現金等)的保費須與合資格延期年金的保費清楚分開

如何計算退稅金額

合資格的延期年金的保費可以申請退稅，最高金額為每年60,000元的免稅額，但實際可以退稅的金額以稅率計算，以現時香港最高稅階的17%為例，最高的退稅金額為10,200元。同時，一筆過供款和每月供款對於退稅的金額也有影響，因為課稅年度是每年4月1日到下年3月31日，可以退稅的金額只限於該課稅年度的保費支出，例如A君以月供3,000元的方式在1月買入一份合資格的延期年金，直到3月31日期間只有3期的供款，在該課稅年度可以退稅的免稅額為6,000 元 (3,000元X3)。因此，如果需要退稅的保單持有人需要考慮整付保費或月付保費。

由於夫妻兩人各自有60,000元的年金免稅額，總共120,000元，夫妻的年金的扣稅額可以共用。例如丈夫以年供120,000買入一份延期年金，他自己可以利用年金扣稅額上限的60,000作為扣稅，淨下的60,000保費可以給妻子用來扣稅之用。

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年金的風險

1 斷供問題

由於年金是一項需要累積期的投資產品，所以如何在投資期內斷供或退保，退保的金額相對較低。同時，由於年金需要到指定年紀才可以開始申領，而申領期可能是永久，因此愈長壽，所獲得的回報愈高。但如果不幸受保人提早離世，最多只能取回扣除已獲發的金額的105%的保費(每月身故賠償) 或扣除已獲發的金額的100%保費，當然實際的情況要按個別產品特性而定。

2 回報不穩定

由於年金的投資期長達10年，而該筆資金也要一定的年齡才可以取回。同時，由於年金的回報也包括非保證回報的部分，因此也要考慮當中的不確定性。同時，由於年金領取期的收入是固定，因此可能會承受通漲的風險。由於年金有較長的累積期，到可以領取的時間該筆金額的實際購買力可能已經與之前不同，未必足以維持作為退休的生活保障。

因此在考慮購買市面上的年金產品的時候，需要留意保證回本率和保證回報。同時，不少保險公司在提供保費折扣優惠，實際的退稅額以扣後的實付金額為準。如果有任何需要，可以向自己的投資顧問或保險公司查詢。

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記者：陳佳恩