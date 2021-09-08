【強制打針】國泰航空今解僱未打針兼未提供醫療證明機組人員　「難為未接種疫苗員工安排執勤」

▲ 【強制打針】國泰航空今解僱未打針又未提供醫療證明機組人員 「難為未接種疫苗員工安排執勤」

國泰航空 （00293） 宣布，今日解僱一批未有接種疫苗，又未能提供醫療證明的機組人員。 國泰航空稱，疫情嚴重影響公司運作，加上世界各地實施入境管制措施，難以為未接種疫苗機組人員安排執勤。國泰航空早前宣布分批落實員工必須接種疫苗的時間表，包括從9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。

國泰航空分批落實員工打針時間表

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國泰指審視員工能否執行職務【下一頁】

國泰航空早前指，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。從12月1日起，於機場禁區以外國泰場所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

國泰航空早前指，93%的駐港員工已預約接種或已接種疫苗，當中包括99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員，並已考量未能符合疫苗接種要求的機組人員個案，大部份是具備充份的醫療理據而無法接種疫苗，或正在長期休假。

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