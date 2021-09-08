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【職場熱話】返工一個月想辭職 打工仔怕留壞印象 網民：公司不會沒有誰便不行

理財智慧 19:18 2021/09/08

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不知道大家認為多久轉一次工作才算合適呢？最近有網民於網上討論區發文，指自己上滿了一個月班後發現自己並不適合現時的銀行工作，希望轉另一份工，但害怕此舉會留下壞印象，使他再也找不到同類型工作，於是向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】女下屬請教買股票  被同事一句說話激嬲  數月仍未和解   網民：影響到團隊就要警告佢 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些指，「不適合便盡快辭，過了試用期更麻煩。」，「銀行的錢多的是，不用你來為它省。」，「試過返一星期工便辭職。」。但也有一些表示指最少也應該做滿一年才離開。

另有網民則勸樓主要小心看清合約條款，及早通知，因為不少的工作只要做滿一星期便需要一星期的通知期。

 

同場加映：【iM Cafe】二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁

 

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責任編輯：關海儀

 

試用期 辭職 網上討論區 銀行

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【職場熱話】兼職比全職賺更多 月入高達3萬 網民：公司還缺人嗎？

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