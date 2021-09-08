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【潛力股精選】孫運喜：中國光大綠色環保（01257）

股市 18:15 2021/09/08

分享：

內地推動清潔能源產業，《iMoney》主編孫運喜今日向大家推介兩隻相關的潛力股，其中一隻為中國光大綠色環保 （01257） 。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

*你可能有興趣→【潛力股精選】伍禮賢：美東汽車 （01268） 【按此】

＊重溫《ET講股通》足本版，孫運喜：小心美股美債【按此】

Time code

00：00 - 港股市況速報　小心美股美債

00：50 - 港股早段上揚　靠濠賭股推動

01：21 - 科技股乏力　累大市又升轉跌

03：22 - 美股道指、標指回軟值得留意

05：01 - 留意勿失道指關鍵位

06：04 - 留意美國債市　債息慢慢回升中

07：20 - 美債息已升穿200天綫要留神

09：10 - 股票分析：比亞迪 （01211） 股價前景及買賣策略

12：51 - 股票分析：力世紀 （00860） 股價前景及買賣策略

16：32 - 股票分析：銀河娛樂 （00027） 股價前景及買賣策略

18：42 - 股票分析：康方生物 （09926） 股價前景及買賣策略

22：12 - 股票分析：海爾智家 （06690） 形勢如何？

23：56 - 股票分析：中廣核電 （01816） 形勢如何？

28：00 - 港股收市速報及後市分析

29：39 - 股票推介：中國光大錄色環保 （01257）

32：18 - 股票推介：綠色環保動力 （01330）

*重溫今早《ET開市直擊》， 唐牛一口氣跟進逾廿隻當炒股：【按此】

欄名 : 潛力股精選

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