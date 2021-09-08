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【美股焦點】大摩料美股年底前或回調10%至15%　評級下調至「減持」

股市 19:00 2021/09/08

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大摩料美股年底前或回調10%至15%　評級下調至「減持」

美股持續高企，各大行對美股看法逐漸審慎。摩根士丹利表示，由於風險過大，將美股評級下調至「減持」，全球股市則為「持有」，主因Delta變種病毒個案增加、通脹預期上升等。另外，摩根士丹利財富管理部門首席投資總監Lisa Shalett警告，美股於年底前有回調10%至15%的風險。

美股MPF跑贏中港股，差距創歷史紀錄，看【下一頁】

Lisa Shalett指出，市場當前走勢建立在一切情況完美的預期之上的，但這種走勢是脆弱，尤其美股自2020年3月低點以來沒有出現過幅度10%以上調整。

她提到，考慮到近期漲勢伴隨著很多不確定性，料推動力不再，又認為基準股指沒有理會新冠住院病例數目再次增加、消費者信心大幅下降、利率上升和重大地緣政治變化等因素，建議指數基金可獲利。

「美股專家」馮宏遠：年底前料有深度調整，看【下一頁】

Lisa Shalett建議重新平衡投資組合，轉向高質量的周期股，特別是金融股，並同時在消費服務、必需消費品和醫療保健板塊上尋求股息穩定的股份。

在環球資產配置上，大摩更為看好歐股及日股。

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編輯：袁諾曦

美股 指數 金融 通脹

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