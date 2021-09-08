【新冠疫苗】康復者完成mRNA接種 或擁「超人抗體」

不斷有研究發現新冠肺炎疫苗的病毒抗體水平會隨時間減少，促使不少國家認為有必要接種加強劑。有研究卻指出，新冠康復者完成2劑輝瑞疫苗，或Moderna疫苗接種後，可獲極高水平抗體足以抵抗Delta變種等多種病毒。

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美國洛克菲勒大學（Rockefeller University）病毒學家哈齊約安努（Theodora Hatziioannou）等專家合作研究14名患者數據，上月底在網上發表的研究結果表示，新冠康復者完成接種mRNA疫苗，即2劑輝瑞疫苗（Pfizer）或Moderna疫苗後，抗體水平十分驚人。有免疫學家稱該抗體為「超人抗體」（superhuman immunity），亦專家稱為「混合抗體」（hybrid immunity）。

研究發現抗體可以中和6種世衛列為憂慮的變種病毒，包括Delta變種（即印度變種）及Beta變種（即南非變種）。相關抗體亦能中和數種與新冠相關的病毒，包括約20年前出現的沙士病毒（SARS-CoV-1），及在蝙蝠和穿山甲身上發現病毒。

專家表示，相關抗體能中和1種專門設計，含有20個已知突變且具較高抵抗能力的病毒。僅接種疫苗或曾經感染新冠肺炎者無法對有關病毒免疫。

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有份參與研究的病毒學專家Paul Bieniasz表示，可以合理預測未來具「超人抗體」人士受很好保護，甚至有效對抗日後出現的新冠變種。他指，相關抗體或可為未受感染人士，提供一定程度的保護。

哈齊約安努表示，研究同時提醒民眾mRNA疫苗功效強大。眾多科學家正在尋找一種可預防未來變種的新冠疫苗，研究結果顯示人類已有答案。但哈齊約安努承認，研究涉及樣本太少，未能確認每個康復者能有類似情況。

責任編輯：李俊儀