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【APPLE】蘋果下周三本港凌晨時間舉行發布會 料iPhone 13及多個新產品面世

環球政經 17:25 2021/09/08

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蘋果（Apple Inc.）宣布，秋季發布會將於太平洋時間9月14日上午10時，即本港時間9月15日凌晨1時舉行，外界預料發布會上公布多款新品，包括iPhone 13、Apple Watch Series 7以及真無綫取機AirPods 3。

【蘋果Apple】由於設計複雜　傳Apple Watch 7 生產延遲：【下一頁

外界估計，屆時公布的iPhone 13或會和去年機型類似，或會延續iPhone 12系列4款機型設計，分別雙鏡頭的5.4吋iPhone 13mini、6.1吋iPhone 13、三鏡頭的6.1吋iPhone 13 Pro以及6.7吋iPhone 13 Pro Max。

【蘋果Apple】傳iPhone13增設衛星通訊技術　彭博：不太可能在明年前準備好：【下一頁

同時，屆場或會分批發布AirPods 3、Apple Watch Series 7、iPad mini 6、新款MacBook Pro等各種新品。而Apple Watch或會出現首個重大設計更新。另外，有消息透露，蘋果將會在10月再帶來iPad系列新品，包括：iPad 9、iPad mini 6，以及新一代的Apple Pencil 3。

 

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責任編輯：潘曉豐

iPhone 13 iPhone 12 Apple Pencil 產品 經濟 AirPods MacBook Apple Watch Apple 香港

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