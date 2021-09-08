【睇戲優惠】嘉禾院線平日票價劃一50元　皆適用於IMAX及D-BOX

▲ 由9月9日起，嘉禾MegaBox平日所有影院，成人票價全日劃一只需50元。（嘉禾提供圖片）

嘉禾院線早前曾推出「See You Wed」，全線戲院逢周三成人票價一律40元。嘉禾院線今日宣佈即時加碼，所有影院平日票價劃一50元。

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趁第二期電子消費券將於本月發放，由9月9日起，嘉禾MegaBox於平日推出震撼票價，所有影院包括IMAX、D-BOX及Vivo尊尚影院，成人票價全日劃一只需50元，而週六、日及公眾假期票價亦只需60元。同時，學生票價亦維持於開幕優惠30元起。

而港鐵黃埔站上蓋的嘉禾黃埔將於同日起調整票價，平日場次全天候只需55元，而此震撼票價更同時適用於週六、日及公眾假期下午1時前場次。而學生票價更調整至全天候40元。

嘉禾更悉心為60歲以上銀髮族提供全天候25元特惠票價，9月9日起嘉禾Megabox及嘉禾黃埔將延長此特惠票價至全日場次。

嘉禾指，是次票價調整希望能吸引更多觀眾入場支持即將上映的熱門電影，包括科幻冒險動作電影《沙丘瀚戰》及由《阿凡達》男星史提芬朗主演的《禁室殺戮2》等。

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責任編輯：葉泳珊