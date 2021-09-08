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【人工智能】雲影像監控提高地盤安全　港初創viAct拓海外市場

科技 17:01 2021/09/08

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viAct的方案主要透過針對工地現場不同情況，研發人工智能模組，例如有人跌倒、進入危險區域，以及項目運作情況等，實時影像監察，當有問題時馬上示警。

地產科技（PropTech）作為新興科技範疇，受惠人工智能與通訊技術進步，應用潛力較數年前急升。本地初創viAct開發針對地盤安全的雲影像監控平台，透過AI自動化實時監控地盤現場，提高地盤安全與運作效率，該企客戶數量按年上升1倍，正積極發展東南亞等海外市場。

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近年香港建築安全情況在數字上有明顯改善，據立法會文件，建造業每千名工人的意外率，由2016年的34.5下降至去年的26.1。viAct聯合創始人及首席執行官伍震駒、與聯合創始人及首席運營官卓遠恆表示，因應安全要求提高，業界對依隨程序所需資源自然提升，因此以科技方案減輕人手負擔，同時進一步減少意外，將對業界有很大幫助。

採華為雲服務 穩定又快速

viAct的方案主要透過針對工地現場不同情況，研發人工智能模組，例如有人跌倒、進入危險區域，以及項目運作情況等，實時影像監察，當有問題時馬上示警。

本地初創viAct運用不同種類的AI模組辨認地盤現場情況，提供自動化示警功能。（受訪者提供圖片）

伍震駒指出，建築業過往運用視像監控有不少限制，因地盤在供電穩定度、網絡連接等未算理想，惟至2019年左右，業界始大幅加強網絡連接，應付物聯網裝置需求，至現在甚至有地盤提供5G，裝設網絡鏡頭亦更為普遍，連接改善下讓影像監控的彈性與畫質大增，提高分析的準確度。他強調，只要有鏡頭並連上其雲平台，已經可以開始進行地盤安全與生產力相關的AI分析。

viAct採用華為雲服務作為分析平台。兩受訪者指出，客戶對選用哪些雲端供應商有要求，需要安全、穩定與快速的雲服務，不少建築公司亦同時有多個地盤運作，在各工地現場安裝分析設備並不現實，藉雲端便利與運算速度，可提升公司監控現場的效率。

viAct聯合創始人及首席執行官伍震駒（右）指出，建築是很傳統的行業，仍有很多遺留問題有待以數碼技術解決。左為聯合創始人及首席運營官卓遠恆。（受訪者提供圖片）

現時viAct研發逾40種不同狀況的模組，卓遠恆解釋，一個AI分析模組，背後動輒涉及數十萬張相片的數據學習。伍震駒強調，地盤環境有一個特殊情況，現場會持續因工程進行而有所改變，影響AI辨認準確度，舉例不同季節氣候所導致影像會出現色差，從而影響分析準確度，因此要持續加入新的現場數據，改善模型。

擬拓海外 一條龍智能方案

viAct在2016年成立，參與過的應用項目逾50個，除了本地亦有部分為東南亞、歐洲項目。伍透露，該企今年初完成種子輪融資，涉款200萬美元，今年集中在團隊擴充與發展海外。今年首季項目數量按年倍增，現時進行中的項目，有兩成位於海外，將特別增加對東南亞及歐洲市場的投入。

作為香港初創，市場有限，始終要走出去。

記者：周俊霖

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