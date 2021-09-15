約翰遜改組內閣 教育、房屋、司法大臣同離任（第三版）

有指英國首相約翰遜周三公布改組內閣，撤換數名內閣官員。被撤換的熱門官員，包括被批評處理阿富汗危機不力的外相藍韜文、教育大臣韋廉信，以及被批評無法阻止難民湧入的內政大臣彭黛玲。

（第三版更新改組內閣情況）

韋廉信（Gavin Williamson）率先於社交平台透露自己將會離任，表示有幸在這個崗位服務，期待繼續支持首相和政府。A-Level考試放榜後，愈來多愈人對韋廉信實施的考試改革制度感到不滿。

房屋大臣鄭偉琪（Robert Jenrick）及司法大臣白樂彬（Robert Buckland）同被撤換。

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《泰晤士報》上周已報道，約翰遜（Boris Johnson）打算撤換內閣成員，最快在9月底至10月初的保守黨大會展開前完成，以符合改組必須在下議院休會前兩周內進行。

據悉，最大可能被撤換的內閣官員包括外相藍韜文（Dominic Raab）及內政大臣彭黛玲（Priti Patel）兩大巨頭，以及教育大臣韋廉信，3人都先後被民眾批評處理事務不力。

藍韜文被保守黨議員批評處理阿富汗危機不力，認為他未有提前完結度假返英處理阿富汗事務，導致英方錯失撤離當地人員的寶貴時間。

彭黛玲則被保守黨員認為，無法阻止經英倫海峽偷渡而至的難民湧入英國。

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報道亦稱，約翰遜很大機會邀請國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）取代藍韜文的職位，內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）則被視為是下任內政大臣及外相的熱門人選。

據悉，最少3個部門的人員獲告知，需要準備迎新文件，迎接新部門首長上任。首相府發言人則公開表示，沒有計劃重組內閣，呼籲停止無謂猜測。

責任編輯：嚴智勇、郭麗明