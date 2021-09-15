約翰遜改組內閣 外相藍韜文降職司法大臣（第七版）

英國首相約翰遜周三公布改組內閣，撤換多名官員。外相藍韜文早前被外間批評處理阿富汗危機不力，降職為司法大臣兼副首相；教育大臣韋廉信、房屋大臣鄭偉琪及司法大臣白樂彬同被剔出內閣。

（第七版更新改組內閣情況）

● 財相辛偉誠（Rishi Sunak）留任，他早前傳出與約翰遜（Boris Johnson）意見不合。

● 早前被視為撤換熱門的內政大臣彭黛玲（Priti Patel）獲得留任。

● 外相藍韜文（Dominic Raab）降職為司法大臣兼副首相。藍韜文被保守黨議員批評處理阿富汗危機不力，認為他未有提前完結度假返英處理阿富汗事務，導致英方錯失撤離當地人員的寶貴時間。

● 國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）升任外相，取代藍韜文。

● 教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）率先於社交平台透露自己將會離任，表示有幸在這個崗位服務，期待繼續支持首相和政府。A-Level考試放榜後，愈來多愈人對韋廉信實施的考試改革制度感到不滿。

● 房屋大臣鄭偉琪（Robert Jenrick）被撤換。

● 司法大臣白樂彬（Robert Buckland）被撤換。

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《泰晤士報》上周已報道，約翰遜打算撤換內閣成員，最快在9月底至10月初的保守黨大會展開前完成，以符合改組必須在下議院休會前兩周內進行。

據悉，最少3個部門的人員獲告知，需要準備迎新文件，迎接新部門首長上任。首相府發言人則公開表示，沒有計劃重組內閣，呼籲停止無謂猜測。

責任編輯：嚴智勇、郭麗明