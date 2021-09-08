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傳約翰遜換3閣員 外相藍韜文可能下台

環球社會熱點 17:59 2021/09/08

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英媒報道指，英國首相約翰遜計劃在10月初的保守黨會議前撤換內閣官員。據悉，被撤換的官員包括被批評處理阿富汗危機不力的外相藍韜文、教育大臣韋廉信，以及被批評無法阻止難民湧入的內政大臣彭黛玲。

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《泰晤士報》報道指，英國首相約翰遜打算撤換內閣成員，最快在9月底至10月初，保守黨會議展開前完成，而改組必須在下議院休會前兩周內進行。據悉，最大可能被撤換的內閣官員包括外相藍韜文（Dominic Raab） 、教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）及內政大臣彭黛玲（Priti Patel），3人都先後被民眾批評處理事務不力。

其中藍韜文被保守黨議員批評處理阿富汗危機不力，認為他未有提前完結度假返英處理阿富汗事務，導致英方錯失撤離當地人員的寶貴時間。此外，A-Level考試放榜後，愈來多愈人對韋廉信實施的考試改革制度感到不滿；而彭黛玲亦被保守黨員認為，無法阻止經英吉利海峽偷渡而至的難民湧入英國。

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報道亦稱，約翰遜很大機會邀請國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）取代藍韜文的職位，而內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）亦被視為是下任內政大臣及外相的熱門人選。

據悉，最少3個部門的人員獲告知，需要準備迎新文件，迎接新部門首長上任。首相府發言人則公開表示，沒有計劃重組內閣，呼籲停止無謂猜測。

責任編輯：郭麗明

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