▲ 【中國經濟】發改委：全國首7個月吸千億美元外資 外企對中國市場「不離不棄」

發改委外資司司長劉小南表示，外資企業看好中國經濟發展前景，認可中國營商環境，對在中國投資有信心，對中國市場「不離不棄」，並將與中國經濟共成長。劉小南提到，今年1至7月，全國吸引外資1007.4億美元，按年增長30.9%。

劉小南又稱，全球疫情形勢依然複雜嚴峻，跨國公司投資能力和意願下降、商務人員往來不便、國內招商引資受到一些限制，但預計全年外資投資仍錄得一定幅度的增長，有可能比預期更好。

達里奧指中國投資機遇不容忽視，詳見【下一頁】

劉小南指出，在華外企經營良好、利潤增加，又稱很多在華商會調查數據顯示外資企業對中國市場預期樂觀、信心較足。劉小南表示，當局其中一項工作會是繼續清理外資准入負面清單之外的限制，依法平等對待外資企業和內資企業，同時，會按照國際通行方式和有關辦法開展外資安全審查工作，做好風險防控。

對於7月份基礎設施投資增速有所放緩，發改委投資司副司長呂文斌稱，今年上半年，地方專項債券發行進度較去年放緩，但下半年發行的專項債券規模將高於去年同期，有助於穩定基礎設施等領域投資增長。

相關文章：

【人民幣定期存款】外資行半年人幣定存2.6厘最高息 發鈔行季結前加息迎戰

【中國開放】人行副行長陳雨露：中國金融市場開放工作幾近完成 完善政策創造更佳外資環境

編輯：李哲毅

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫《ET開市直擊》-港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？