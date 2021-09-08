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【海外樓市】英國樓價創歷史新高　倫敦樓價按年升幅「跑輸」大市

股樓投資 16:43 2021/09/08

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英國樓價節節上升，據英國Halifax Bank樓價指數顯示，當地8月平均樓價達26.3萬英鎊，創歷史新高。不過，該行預計，樓價按年升幅逐步放緩。至於港人最關注的倫敦，平均樓價達50.9萬英鎊，雖然貴過整體水平，但以按年樓價升幅計，則「跑輸」大市。   

報告顯示，英國8月份平均樓價為26.3萬英鎊，按月再升0.7%，按年則升7.1%。值得留意的是，雖然英國樓價按年升幅驚人，但升幅有回落情況，以剛過去的8月為例，錄得的單月按年升幅，是過去5個月以來新低。 

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報告續指，大部分城市樓價按年增長減慢，但威爾斯樓價升幅驚人，按月升11.6%，是唯一按年錄得雙位數升幅的地區。至於港人最關注的倫敦，樓價按年僅升1.3%，平均樓價則約50.9萬英鎊，若以過去3個月計，倫敦更是唯一樓價按年錄得跌幅的地區。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 英國 倫敦

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