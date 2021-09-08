【大行點睇】高盛睇好鋁價　納俄鋁入關注名單　料集團有近50%潛在升幅

高盛發表報告，睇好鋁價表現，將俄鋁（00486）納入CEEMA(即中歐、東歐、中東和非洲)關注名單。

該行指，預計鋁價會有兩成升幅，因此估計俄鋁今年EBITDA增長35%，2022年則有望升61%。高盛在報告中亦提到，俄鋁在11月中，具有納入MSCI俄羅斯指數潛力，但同時亦需要觀望俄羅斯政府正在討論的礦產開採稅，預計10月中會有結果。

高盛重申「買入」俄鋁，12個月目標價為10元，，意味將有近50%潛在升幅，將其納入CEEMA關注名單內。

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