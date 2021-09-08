【大行點睇】摩通首予京東物流「增持」評級　集團處行業最佳位置

摩根大通發表報告，首予京東物流(02618)「增持」評級，目標價44元，較目前有26%的潛在上行空間。



該行指出，京東物流是中國最大的綜合供應鏈(ISC)物流服務供應商，2020年的市場份額為2.7%，高於2018年的2%。該行認為，京東物流處於最佳位置，可受惠中國ISC行業的結構性增長。



摩通預測，京東物流的市場份額在2025年將繼續上升至5.1%，主要由於其服務於京東的成熟記錄，幫助將庫存周轉天數保持在少於40天，並降低履行費用率；綜合和廣泛的物流基礎設施；技術能力；積累的行業知識。

另外，京東物流與順豐(深：002352)不同，前者直接僱用20萬名自家快遞員，並完全遵守社會保障和保險規定。因此認為其在中國物流業中，其監管風險最小。

大行對京東物流評級及目標價：

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