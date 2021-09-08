【大行報告】花旗降恒指年底目標價至28888點　看好7隻H股及6隻A股可受惠「共同富裕」概念（附名單）

▲ 【大行報告】花旗降恒指年底目標價至28888點 看好7隻H股及6隻A股可受惠「共同富裕」概念

國家主席習近平提倡「共同富裕」，花旗認為，「共同富裕」政策下，教育、房地產及醫療保健行業的風險上升，但旅遊、體育用品、保險、交通運輸及清潔能源行業則有投資機遇，看好7隻H股及6隻A股可受惠「共同富裕」概念，並予油氣、保險、遊戲、交通運輸、硬件及清潔能源「增持」評級。

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花旗預期，明年內地經濟增長將由今年的8.7%，減慢至5.5%，監管機構或會放寬流動性，預期今年第四季會下調存款準備金率（RRR），看好三大投資主題：（1）高通脹；（2）疫情後復甦；（3）共同富裕概念。

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花旗指，共同富裕概念料可推高出生率，有助緩和人口老化問題，相信亦有利於解決美好生活及城市發展不平衡之間的矛盾，因此代表龐大居民消費的行業，投資風險相對大，如教育、房地產及醫療保健。

恒指由去年3月19日的21709點，升至今年2月17日的31085點，但目前升幅已蒸發了約53%，相信下行空間有關。恒指2022年預測市盈率為10.7倍，市帳率為1.1倍，與歷史平均中位數相若。花旗降恒指年底目標價3.9%至28888點，12個月目標價為30000點，偏好H股多於A股，因估值吸引及潛在上升空間較大。

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