【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份

花旗發表的研究報告指，留意到上半年內房業績有數個明顯的見底訊號，包括是大型房企如如恒大(03333)出現虧損、高槓桿企業如富力(02777)等利潤下跌，認為隨著預期重整，展望將更符現實，總體而言長遠贏家將更具可見性。



該行指出上半年31家上市內房的核心淨利按年跌6%，而未入賬銷售則按年升19%，與去年下半年比較則升10%。利潤收窄則早在預期之內，期內毛利率收窄至24.5%，核心淨利潤率則收窄至8.7%，不過部分被銷售、一般及行政和融資成本較低所抵銷，而業績勝預期的公司主要是受惠租賃收入表現，其中包括潤地(01109) 、龍湖(00960) 、寶龍(01238) 、新城發展(01030)等；而表現令人失望的公司則涵蓋土儲壓力較大或利潤較低的企業。上半年派息大致穩定，估計全年雅居樂(03383)、恒大及融信(03301)派息比率將下降。

該行指出上半年銷售表現強勁，不過6月至8月則呈跌勢。考慮到受按揭及高基數影響令換樓需求減慢，加上市況與2018年類似，估計富力、恒大、遠洋集團(03377) 等達標或有挑戰。



該行預期短期內房股將於9月及10月反彈，主要因為經過上半年預期重設、而部分大型房企錄虧損或微利後或逐步淡出，加上踏入第三季銷售持續溫和有助減緩政策憂慮，推薦6大股份。

該行在行業首選6大股份：

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