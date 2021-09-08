  • 31°C
香港時間 : 2021908日 (三) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國市場】與索羅斯唱反調　達里奧：中國和新加坡投資機遇不容忽視（附短片）

股市 18:41 2021/09/08

分享：

與索羅斯唱反調　達里奧：中國和新加坡投資機遇不容忽視

知名投資者索羅斯（George Soros）近期多次唱淡中國，最新更點名批評貝萊德投資中國是「悲劇性的錯誤」。 不過，基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在一個活動上表示，中國和新加坡的投資機遇不容忽視。

索羅斯狠批後　貝萊德據報提早結束中國基金集資、集資67億元人幣【下一頁】

達里奧指出，新加坡和中國是令人興奮的地方，是全球不容忽視的地方，充滿機會，如果身處其他地方將無法體會這裡的興奮。他又指，家族辦公室的目標是在經濟和投資層面都進駐當地。

他又重申，支持資本市場改革，又指當他首次到中國時，中國並無慈善活動，但目前該些活動已經增加，作為社會資源再分配的其中一種形式。

鑒於中國對多個行業實施監管，令華爾街投資者對中國投資的長遠可行性產生分歧，國際資深投資者索羅斯認為，這些爭議顯示內地投資環境將惡化，但另一方面，貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）正在中國市場作更多配置。

相關文章：

【索羅斯】環球時報批索羅斯是全球經濟恐怖分子　「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」

索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」　共同富裕非好兆頭（附短片）

【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣似數字黃金　可令資產配置更分散化

【泡沫指標】橋水達里奧憑6指標判斷資產是否有泡沫　目前泡沫較2000年少

編輯：吳敏芳

港股 家族辦公室 達里奧 經濟 索羅斯 新加坡 中國市場 中國

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌30點　納指期貨跌6點　蔚來盤前跌3%、擬增發ADS（不斷更新）

下一篇文章

【聯想集團】楊元慶：聯想將啟動重大戰略升級　未來3年研發投入「翻一番」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）
【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）
【恒指夜期+ADR】恒大ADR瀉17%　騰訊ADR越520關　北水吸資增至41億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒大ADR瀉17%　騰訊ADR越520關　北水吸資增至41億（不斷更新）
【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠
【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）