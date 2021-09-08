【中國市場】與索羅斯唱反調　達里奧：中國和新加坡投資機遇不容忽視

▲ 與索羅斯唱反調 達里奧：中國和新加坡投資機遇不容忽視

知名投資者索羅斯（George Soros）近期多次唱淡中國，最新更點名批評貝萊德投資中國是「悲劇性的錯誤」。 不過，基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在一個活動上表示，中國和新加坡的投資機遇不容忽視。

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達里奧指出，新加坡和中國是令人興奮的地方，是全球不容忽視的地方，充滿機會，如果身處其他地方將無法體會這裡的興奮。他又指，家族辦公室的目標是在經濟和投資層面都進駐當地。

他又重申，支持資本市場改革，又指當他首次到中國時，中國並無慈善活動，但目前該些活動已經增加，作為社會資源再分配的其中一種形式。

鑒於中國對多個行業實施監管，令華爾街投資者對中國投資的長遠可行性產生分歧，國際資深投資者索羅斯認為，這些爭議顯示內地投資環境將惡化，但另一方面，貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）正在中國市場作更多配置。

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編輯：吳敏芳