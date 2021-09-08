香港中文大學專業進修學院與香港上市公司商會合辦　全新「香港上市公司知識」短期課程

▲ 香港中文大學專業進修學院與香港上市公司商會首次合辦的短期課程「香港上市公司知識」，將於本年10月開課，現已開始招生。

香港中文大學專業進修學院（學院）與香港上市公司商會（商會）早前簽署協議，於本年10月開辦全新「香港上市公司知識」短期課程，為現正參與或有志投身上市業務的行政人員、專業人士及企業家等提供培訓，以掌握準備公司上市或管理上市公司所需的知識。

▲ 「香港上市公司知識」短期課程由多位經驗豐富的專業人士親自任教，讓學員在短時間内掌握與上市有關的重要課題。

本課程由多位經驗豐富的專業人士，包括律師、會計師、公司董事及獨立董事任教，六節共18小時的課程內容涵蓋本港上市公司的優勢、法律責任、基本條件、董事局職能、財務要求及企業管治，以及其他與上市有關的重要課題，如香港的上市環境、程序及監管機構、投資者關係管理等。



學院課程總監（專業及持續教育） 梁萬如博士表示：「香港作為國際金融中心，每年吸引不少本地和海外的企業在香港上市，業界對擁有上市業務知識專才的需求不斷上升。因著業界殷切的需要，學院聯同商會開辦『香港上市公司知識』短期課程，為有意進行首次公開發行（IPO）流程的企業家、有機會或正在參與公司上市的行政人員，以及現職上市公司人士，提供實用及專業的進修機會。」



「香港上市公司知識」短期課程現已開始招生。名額有限，有興趣人士請即報名。



香港中文大學專業進修學院成立於1965年，秉承服務社會、提供優質持續專業教育的使命，舉辦多元化的短期、證書與文憑課程，以配合香港的發展步伐及不同行業人士的進修需求。學院的面授、網上及遙距課程，內容全面，涵蓋藝術、音樂及人文學科、商業及管理、資訊科技、語文及翻譯、社會科學及教育，以及中醫藥及醫療保健六大範疇。歡迎親臨教學中心，或登入學院網站 www.cuscs.hk 查閱最新課程資訊。

（資料由客戶提供）