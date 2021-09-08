香港中文大學專業進修學院與香港上市公司商會合辦　全新「香港上市公司知識」短期課程

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香港中文大學專業進修學院（學院）與香港上市公司商會（商會）早前簽署協議，於本年10月開辦全新「香港上市公司知識」短期課程，為現正參與或有志投身上市業務的行政人員、專業人士及企業家等提供培訓，以掌握準備公司上市或管理上市公司所需的知識。
本課程由多位經驗豐富的專業人士，包括律師、會計師、公司董事及獨立董事任教，六節共18小時的課程內容涵蓋本港上市公司的優勢、法律責任、基本條件、董事局職能、財務要求及企業管治，以及其他與上市有關的重要課題，如香港的上市環境、程序及監管機構、投資者關係管理等。
學院課程總監（專業及持續教育） 梁萬如博士表示：「香港作為國際金融中心，每年吸引不少本地和海外的企業在香港上市，業界對擁有上市業務知識專才的需求不斷上升。因著業界殷切的需要，學院聯同商會開辦『香港上市公司知識』短期課程，為有意進行首次公開發行（IPO）流程的企業家、有機會或正在參與公司上市的行政人員，以及現職上市公司人士，提供實用及專業的進修機會。」
「香港上市公司知識」短期課程現已開始招生。名額有限，有興趣人士請即報名。
香港中文大學專業進修學院成立於1965年，秉承服務社會、提供優質持續專業教育的使命，舉辦多元化的短期、證書與文憑課程，以配合香港的發展步伐及不同行業人士的進修需求。學院的面授、網上及遙距課程，內容全面，涵蓋藝術、音樂及人文學科、商業及管理、資訊科技、語文及翻譯、社會科學及教育，以及中醫藥及醫療保健六大範疇。歡迎親臨教學中心，或登入學院網站 www.cuscs.hk 查閱最新課程資訊。
（資料由客戶提供）