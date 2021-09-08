▲ 【加密貨幣】美國SEC警告Coinbase：若推出加密貨幣借貨服務將提訴

加密貨幣交易所Coinbase表示，美國證交會SEC揚言，如果公司推出允許用戶借出加密貨幣賺取利息的服務，將會提出起訴。Coinbase首席法務官Paul Grewal承認，公司計劃推遲其借貨服務至10月份。Coinbase原本計劃推出借貨服務，向經過驗證的用戶借出美元穩定幣USDC，而貸款人可以享有約4%的年化收益率。Grewal表示，美國SEC已向公司發出威爾斯通知（Wells notice），即正式告知其打算在法庭上起訴公司。

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Coinbase 表示，SEC未有解釋他們認為借貨計劃存在什麼問題，「SEC現在告訴我們，如果我們推出借貨服務，他們將打算起訴公司」。Grewal指出，SEC認為借貨服務涉及有價證券，但公司否認有關說法。

Coinbase解釋，借貨服務並非投資合約或票據，用戶會在計劃中賺取利息，而公司不論涉及任何商業活動，也有義務支付這筆利息。公司又強調，參與用戶的本金十分安全，公司有義務應要求償還USDC。

事實上，近期全球加密貨幣交易所相繼計劃向用戶推出借貨換取利息的服務，但不乏監管機構已經開始提出擔憂，認為此類產品應該遵守現有的證券法。此前，美國新澤西州在7月下令加密貨幣平台BlockFi Inc停止提供帶有利息回報的賬戶，該批賬戶資金涉及約147億美元。

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