運房局︰何文田傲玟發展費用超支　未提供財力證明　遭取消預售樓花同意書

高銀金融 （00530） 主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟於上月27日遭取消預售樓花同意書。運輸及房屋局回應指，項目發展費用超支，而發展商又未能按當局要求提交財力證明，因此取消取消項目未售單位的售樓許可，亦即發展商不能推售餘下樓花，涉及379伙單位，直到項目取得滿意紙，才可進行推售。

運房局指，根據地政總署於批出的預售樓花同意書條款，如發展項目的發展費用已超支一成或以上，發展商必須在認可人士把超支一事通知發展商代表律師當日起計的6個星期內，提交令地政總署署長信納的證據，證明財力足以應付，否則發展商不能繼續推售單位。

據悉，地政總署於今年4月接獲傲玟認可人士通知費用超支後，要求發展商提交財力證明，證明財力足以應付超支的費用，但發展商未有在指定限期內提交令地政總署署長信納的證據。地政總署遂根據同意書的條款，於今年5月26日暫時中止該發展項目未售單位的同意書許可，直至另行通告；即發展商暫不能繼續推售尚未出售的單位。其後，地政總署多次要求發展商提交證明財力足以應付超支費用的證據，但發展商未有給予實質回覆，故於上月27日取消項目未售單位的同意書許可，發展商不得推售餘下單位，直至項目取得滿意紙為止。

運房局補充，假如發展商未能於買賣協議訂明的關鍵日期或之前完成發展項目，買家有權撤銷買賣協議，而發展商必須向買家退還已支付的所有款項，並支付按最優惠利率加兩厘計算的利息。

傲玟於2019年3月底獲批預售樓花同意書，並於同年11月起推售，惟銷情慢熱，僅錄得28宗成交個案，當中更有6宗以買家撻訂或取消交易告終。項目總計401伙單位，至今仍有379伙尚未售出，如今遭取消預售，意味著整批單位須於項目完工，並獲發俗稱「滿意紙」的合約完成證明書後才可再進行銷售。項目原定預計關鍵日期為今年7月6日，惟至今仍未能進行交樓程序。

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