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港府將加快「街市現代化計劃」進度 期望香港仔街市2022年完成翻新工程

理財智慧 16:59 2021/09/08

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港府今日（8日）透露將會加快為期10年的「街市現代化計劃」的工程進度，預料首個翻新的香港仔街市會在2022年內完成工程，並現時正就當局轄下11個街市的小型翻新或改善工程項目諮詢相關街市管理諮詢委員會。

食物及衞生局局長陳肇始表示，獲立法會撥款後，政府已在2021年8月展開前期預備工作，並於同年11月起全面關閉香港仔街市進行翻新工程。她指，港府會加快工程進度，期望在2022年內完成。

運房局︰何文田傲玟發展費用超支　未提供財力證明　遭取消預售樓花同意書：【下一頁

同時，她指現時正為11個街市的小型翻新或改善工程項目諮詢相關街市管理諮詢委員會，並獲得支持，而當中有4個街市工程已完成，另有6個街市工程預計將於今年年底前竣工；餘下一個街市的工程正籌備當中，料工程將會在2022年下半年分階段展開。

政府在2018至19年《財政預算案》中宣布預留20億元推行為期10年的「街市現代化計劃」（現代化計劃），為食物環境衞生署（食環署）轄下公眾街市設施進行改善工程，目標是提升公眾街市的營運環境，利便租戶營商，同時讓顧客享有更舒適的購物環境。

同場加映：【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

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責任編輯：潘曉豐

街市 經濟 香港仔 食物及衞生局

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