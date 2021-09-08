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【大行點睇】預期煤氣華能國際上升空間有限 摩通能源股首選龍源電力

股樓投資 16:01 2021/09/08

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摩通發表報告，指能源股為中港股市近期表現最佳的行業之一，形容行業是投資者眼中風險有限、結構性增長可期，在眾多股份中，摩通首選為龍源電力 （00916） ，而細分領域中就最看好智能電網零件製造商，認為該領域有碳中和概念，而估值較太陽能及電動車低，另外，該行亦看好中集安瑞科 （03899）

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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另外，摩通認為新奧能源 （02688） 、中華煤氣 （00003） 及華能國際 （00902） 等股價再上的空間有限，其中中華煤氣及華能國際均給予「減持」評級，認為華電國際股價已充份反映電價上升的利好因素。

同場加映   【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

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撰文 : 謝克迪, CFA

華能國際電力股份（00902） 香港中華煤氣（00003） 港股 減持 概念 中集安瑞科（03899） 新奧能源（02688） 龍源電力（00916）

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