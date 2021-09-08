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【新股IPO】貝殼找房傳年內來港上市 公司否認：暫未有上市計劃

股樓投資 16:11 2021/09/08

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去年8月在紐交所上市的貝殼找房，近日盛傳有意來港上市，並已聘任高盛為牽頭行。不過有關上市傳聞，已遭貝殼找房否認。

吉利控股旗下Lotus科技傳尋求最快2023年在美國或香港上市【見下頁】

延伸閱讀：花旗認為投資者現時應買入水泥股　料5股下半年續跑贏大市

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消息指，由騰訊（00700）及日本軟銀集團有份投資的貝殼找房去年在美國上市時，集資21億美元，以集資規模計為去年第二大中資企業IPO；而今次傳出公司正尋求來港上市一事，引述消息人士透露，公司冀在香港雙重第一上市集資相若金額，並指最快今年內完成上市。

同場加映: 【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

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記者：張以正


 

 

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 貝殼找房（美：Beke） 港股 IPO

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