【精明理財】月供基金的四大好處 嚴選最值得投資的月供股票

不少銀行和證券行都會推出月供股票或基金的計劃，月供的最大好處就是可以享受成本平均法帶來的好處。誠如其名，月供股票即以每月以相同的供款額於指家時間以當日的價錢購買股票，運作與強積金供款類似，都是每月的供款買入指定的股票或基金，作為投資用途。作為初出社會工作的年輕人，可以考慮月供股票作為投資，以下便會列出四項月供股票或基金的好處。

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1. 入場門檻低

以香港股票市場為例，如果你想買入港股的話，最少都要購買一手(一手的數目按個別股票而定，部分股票以千股為一手；部分以百股為一手) ，以匯豐控股 (00005)為例，一手為400股，假設每股現價50元，投資者需要一筆過 20,000 元(400x50股) 的「入場費」才可以買入，對於資本不多的年輕人可能負擔較重。但以個別銀行的月供股票投資計劃為例，每月最低供款只需1,000元，有別於以一手為單位，月供股票以每股買入為單位，以上面的作為例子的話，便可以買入20股，因此投資股票市場的入場門檻較低。

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2. 較低的手續費用

如果透過銀行或證券行買股票，除了要支付經紀佣金外，也需要支付其他費用 (交易徵費、系統使用費、印花稅等)。但有別於直接買入一手股票，有部分銀行提供的月供股票計劃是可以提供免佣金服務，甚至免存倉費，因此對比直接購買一手股票的話，月供的手續費用會較低。

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3. 平均成本法

月供基金運用了平均成本法 (dollar cost averaging) 的好處，當股價下跌的時候，該月可以買入更多的股數；當股價上升的時候，就買入較少的股數。長遠而言，投資者在投資期間以一個較平均的買入價購買股票，減低短期市場波動引起的風險，特別是在一個市場波動性較大的市場，平均成本法有助投資者減低風險，以下便是例子:

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平均買入價: 3766.58元/226股= 16.67元 較直接在4月一次過買入的均價為低

4. 靈活多變的投資策略

有不少投資者在準備入市的時候，總會考慮甚麼是最好的買入時機，造成「價高和價低都不敢追」，但月供的好處就是設定好在每月的在指定時間入市，不用多花時間在考慮買入的時間點，省卻部分研究的時間。同時，月供的股票可以按個人需要在供款上作出調整，例如可以增加/減少每月供款，甚至有部分可以提供暫停供款，提供投資者可以按當時個人的經濟情況提供更多的彈性。

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值得考慮的月供股票

主要考慮買入一些波動性較低的公用事業藍籌股，例如中電控股(00002)和長江基建(01038) ，因為兩者都是具增長潛力和不錯的收息股。前者為亞洲最大的私營電力公司之一，隨著全球對於碳排放的關注增加，各國也已經定下減排的目標。中電也正進行能源轉型戰略，例如關閉燃煤電廠、推動可再生能源氫能發展等，因此值得作為長線投資的股票。

後者長江基建(01038) 是不少基金公司推薦的公用股之一，主要業務是全球的基建投資，在疫情後，不少國家為了推動經濟發展，都會大力推動基礎建設，以降低失業率和推高GDP，受惠於疫後的各國的需求，相信長江基建也是長遠具增長潛力的公用股。同時，長江基建的派息記錄極好，除了每年派息外，派息的金額也增加，因此值得考慮。

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責任編輯：陳佳恩