【澳門賭收】9月首五日收入明顯見改善 傑富瑞看好黃金周利好濠賭股

傑富瑞發表報告，預計今年10月黃金周澳門博彩業將持續回升，指澳門9月首五日日均博彩收入達到2.5億澳門元，收入持續改善，貴賓廳收入按月更升85%至90%，中場賭收亦按月升六成，明顯較8月中疫情令政府收緊防疫措施下的日均賭收7,900萬澳門元改善。

該行又指要密切留意廣東省無症狀感染病例及內地本地零確診是否能持續，將影響澳門十一黃金周的情況，而該行考慮到澳門去年黃金周受內地過境限制影響，日均賭收僅為2.79億澳門元，料今年將明顯高於去年數字，該行又指最看好金沙中國 （01928） 。

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