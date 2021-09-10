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【環保物料】離岸風力發電產出百萬噸廢物　德企推全球首個可回收風葉

科技 13:50 2021/09/10

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蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）更預測，2030 年的廢棄葉片可能會到 40 萬噸，到 2050 年增加到 200 萬噸。（AFP）

不少國家發展離岸風力發電，但裝置亦會對環境造成負擔。風機製造商西門子歌美颯（Siemens Gamesa Renewable Energy），早前成功研發全球首個可回收風機葉片，有望解決風機棄置的問題。

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風機回收對不少廠商來說是一大挑戰，風機內有 8 千多個零件，損壞後需拆解並運送至指定的地點回收處理。但風機葉片由難以回收的複合材料製成，尤其是玻璃纖維增強型複合材料（Glass-reinforced polymer composites，GRP），在成本與便利性的因素下，大部分風機葉片會以焚化或直接掩埋的方式處理。蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）更預測，2030 年的廢棄葉片可能會到 40 萬噸，到 2050 年增加到 200 萬噸。

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為了解決問題，西門子歌美颯研發出全球首個回收風葉。公司指，新風葉長約 81 米且採用全新樹脂，退役後的風葉可以回到產業鏈。風葉中的樹脂可與其他材料模組分離，與傳統風機葉片回收技術相比，過程也較為「溫和」，可以維持材料的特性，分離後材料仍可成為再造物料。

現時公司已收到 3 間公司的訂單，西門子歌美颯發言人表示， 電力公司 RWE 將在德國 Kaskasi 的離岸風場率先使用新葉片，預計將於 2022 年安裝。

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記者：廖淑瑩

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