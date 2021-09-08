【新股IPO】生物製藥公司岸邁生物傳明年來港上市　集資最少15億

消息指，生物製藥公司岸邁生物有意於明年來港上市，擬集資2億至3億美元（約15.55億至23.33億港元），高盛及瑞銀負責有關上市事宜。

海倫司國際9869傳以中間價定價 集資26.7億元【見下頁】

岸邁生物在今年3月宣布完成1.2億美元C輪融資，並由招銀國際 CMBI和韓國未來資產基金共同領投，另弘毅投資、魚鷹資管、燕創資本、Octagon Capital、文化企業家，以及新世界發展（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛和上灣資本等共同參與。

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創立於2016年的岸邁生物總部設在上海浦東張江園區，主要是針對免疫腫瘤和其他臨床需求高的領域進行雙特異性抗體系列原創產品的開發。

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記者：張以正