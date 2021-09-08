【ET講股通】孫運喜：小心美股美債（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股上衝乏力，恒生指數跌逾百點，現處26200點水平爭持。《ET講股通》主編孫運喜建議投資者要小心美股及小心美債，想知原因，立即點擊↓收看或收聽。

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00：00 - 港股市況速報 小心美股美債

00：50 - 港股早段上揚 靠濠賭股推動

01：21 - 科技股乏力 累大市又升轉跌

03：22 - 美股道指、標指回軟值得留意

05：01 - 留意勿失道指關鍵位

06：04 - 留意美國債市 債息慢慢回升中

07：20 - 美債息已升穿200天綫要留神

09：10 - 股票分析：比亞迪 （01211） 股價前景及買賣策略

12：51 - 股票分析：力世紀 （00860） 股價前景及買賣策略

16：32 - 股票分析：銀河娛樂 （00027） 股價前景及買賣策略

18：42 - 股票分析：康方生物 （09926） 股價前景及買賣策略

22：12 - 股票分析：海爾智家 （06690） 形勢如何？

23：56 - 股票分析：中廣核電 （01816） 形勢如何？

28：00 - 港股收市速報及後市分析

29：39 - 股票推介：中國光大錄色環保 （01257）

32：18 - 股票推介：綠色環保動力 （01330）

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恒指全日收報26320點，跌32點；恒生科指收報6871點，跌16點。主板總成交1,522億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股高開，一度升見26560點，惟及後轉跌。早段升市主要受惠濠賭股上揚，銀娛 （00027） 升5%至54元。新經濟股及汽車股回軟，吉利 （00175） 跌3.1%至27.75元，拖累大市。

道指關鍵支持35000關 美債息1.38厘

一如昨日預期，恒指升抵50天綫後遇阻，高位現獲利回吐，主要受累外圍形勢。美股昨晚表現分歧，納指續創新高，惟道指、標指回落。大摩形容9至10月為美股的坎坷時期，料標指年底低見4000點，較現價有1成跌幅。道指失守上升軌，關鍵支持為50天綫35008點及前浪底34690點，若失守，後市恐有麻煩。

另一關注點為美債，10年期債息已慢慢回升至1.34厘，突破200天綫，或引發投資者憂慮，有機會觸發科技股調整。美債息關鍵位看1.38厘，為平頂三角形頂部，若突破，恐上試1.5厘以上水平。

展望後市，恒指及恒生科指續回軟機會較大。

個股方面，可留意中國光大綠色 （01257） 及綠色動力環保 （01330） 。中國光大綠色升3.1%至2.96元，早前突破下降軌及及前浪頂阻力，保歷加通道擴大，短期有機會回試降軌，然後再發力向上，下級阻力3.46元，止蝕用20天綫或2.6元。綠色動力環保升4.6%至4.29元，技術走勢同樣向好，待回調上車，止蝕用3.9元或20天綫，上望4.6元。

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