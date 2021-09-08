  • 33°C
香港時間 : 2021908日 (三) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：小心美股美債（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:16 2021/09/08

分享：

港股上衝乏力，恒生指數跌逾百點，現處26200點水平爭持。《ET講股通》主編孫運喜建議投資者要小心美股及小心美債，想知原因，立即點擊↓收看或收聽。

Time code：

00：00 - 港股市況速報　小心美股美債
00：50 - 港股早段上揚　靠濠賭股推動
01：21 - 科技股乏力　累大市又升轉跌
03：22 - 美股道指、標指回軟值得留意
05：01 - 留意勿失道指關鍵位
06：04 - 留意美國債市　債息慢慢回升中
07：20 - 美債息已升穿200天綫要留神
09：10 - 股票分析：比亞迪 （01211） 股價前景及買賣策略
12：51 - 股票分析：力世紀 （00860） 股價前景及買賣策略
16：32 - 股票分析：銀河娛樂 （00027） 股價前景及買賣策略
18：42 - 股票分析：康方生物 （09926） 股價前景及買賣策略
22：12 - 股票分析：海爾智家 （06690） 形勢如何？
23：56 - 股票分析：中廣核電 （01816） 形勢如何？
28：00 - 港股收市速報及後市分析
29：39 - 股票推介：中國光大錄色環保 （01257）
32：18 - 股票推介：綠色環保動力 （01330）

有股票疑難，歡迎WhatsApp（WhatsApp留言問股）96133819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

＊重溫今早《ET開市直擊》-唐牛一口氣跟進逾廿隻當炒股→【按此】

******

恒指全日收報26320點，跌32點；恒生科指收報6871點，跌16點。主板總成交1,522億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股高開，一度升見26560點，惟及後轉跌。早段升市主要受惠濠賭股上揚，銀娛 （00027） 升5%至54元。新經濟股及汽車股回軟，吉利 （00175） 跌3.1%至27.75元，拖累大市。

道指關鍵支持35000關  美債息1.38厘

一如昨日預期，恒指升抵50天綫後遇阻，高位現獲利回吐，主要受累外圍形勢。美股昨晚表現分歧，納指續創新高，惟道指、標指回落。大摩形容9至10月為美股的坎坷時期，料標指年底低見4000點，較現價有1成跌幅。道指失守上升軌，關鍵支持為50天綫35008點及前浪底34690點，若失守，後市恐有麻煩。

另一關注點為美債，10年期債息已慢慢回升至1.34厘，突破200天綫，或引發投資者憂慮，有機會觸發科技股調整。美債息關鍵位看1.38厘，為平頂三角形頂部，若突破，恐上試1.5厘以上水平。

展望後市，恒指及恒生科指續回軟機會較大。

個股方面，可留意中國光大綠色 （01257） 及綠色動力環保 （01330） 。中國光大綠色升3.1%至2.96元，早前突破下降軌及及前浪頂阻力，保歷加通道擴大，短期有機會回試降軌，然後再發力向上，下級阻力3.46元，止蝕用20天綫或2.6元。綠色動力環保升4.6%至4.29元，技術走勢同樣向好，待回調上車，止蝕用3.9元或20天綫，上望4.6元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、力世紀、銀娛、康方生物、海爾智家、中廣核電力︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：挑戰50天綫（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/07
【ET講股通】孫運喜：挑戰50天綫（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：基建股大爆發（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/06
【ET講股通】梁耀康：基建股大爆發（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：碳中和股擔大旗（歡迎留言問股）（附Time code 第二版︰加入文字內容）
2021/09/03
【ET講股通】梁耀康：碳中和股擔大旗（歡迎留言問股）（附Time code 第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：科技股反彈完？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/02
【ET講股通】梁耀康：科技股反彈完？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：突圍（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/09/01
【ET講股通】孫運喜：突圍（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
技術分析 銀河娛樂（00027） 吉利汽車（00175） 投資推介 綠色動力環保（01330） 中國光大綠色環保（01257） 孫運喜 恒生指數 美股 港股

上一篇文章

【大行報告】花旗降恒指年底目標價至28888點　看好7隻H股及6隻A股可受惠「共同富裕」概念（附名單）

下一篇文章

【潛力股精選】伍禮賢：美東汽車（01268）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民潮？】第二季「永久離港」提取MPF強積金按年增33%至8000宗　金額倍增至21億
【移民潮？】第二季「永久離港」提取MPF強積金按年增33%至8000宗　金額倍增至21億
【恒指夜期+ADR】恒大ADR瀉17%　騰訊ADR越520關　北水吸資增至41億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒大ADR瀉17%　騰訊ADR越520關　北水吸資增至41億（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠
【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）