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【三星新機】韓國供應鏈爆　三星Galaxy S22系列或提前登場

科技 16:04 2021/09/08

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近日有韓國供應鏈消息人士踢爆，三星Galaxy S22系列或將會與過往不同，提前在今年12月登場。

三星（Samsung）Galaxy S系列手機向來都是在年初發布，早前也有傳聞指出，三星將會在明年1月發表Galaxy S22系列。惟近日有韓國供應鏈消息人士踢爆，三星Galaxy S22系列或將會與過往不同，提前在今年12月登場。

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據外國科技網站SamMobile報道，有韓國供應鏈消息人士透露，三星廠方正計畫在11月開始大規模生產全新Galaxy S22系列手機，並將會在12月正式登場，有望在明年1月開始發售。報道又提到，三星的Galaxy S22系列手機，或會成為首批採用Qualcomm Snapdragon 898處理器的智能手機。

另外，報道分析指，三星是次將Galaxy S22系列推前到今年登場，是為了明年可推出更多高階手機，更有機會是為Galaxy Note系列回歸鋪路。

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責任編輯：曾曉汶

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