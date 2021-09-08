【有相睇】外區客到荃灣尋寶　頂層三房有裝修　實用呎價13296元

荃景圍一帶屋苑呎價低水，向來受上車客歡迎，近期荃景花園一個頂層3房單位，連企理裝修，實用呎價只約13,296元。美聯物業鍾家豪說，荃景花園本月暫錄2宗成交，均為區外客，皆因他們見荃景圍比例上較新界區其他屋苑低水，故紛紛入市。

鍾家豪說，荃景花園6座頂層單位，實用面積534平方呎，三房一浴室間隔，原開價720萬元，經議價後以710萬元易手，實用呎價13,296元。從代理提供的相片可見，單位間隔實用，裝修尚算企理。

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資料顯示，原業主於2009年以198萬元購入上述單位，持貨至今賺512萬元，物業期內升值2.6倍。代理續說，荃景花園上月錄4宗成交，平均呎價約14,726，而本月已達上月成交量一半，平均呎價則約13,924元。

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