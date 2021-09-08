【疫下商機】限聚令放寬後婚宴及酒席數目回升　帶動中低價紅白酒銷情

在疫情新常態下，市民聚會和酒席數目漸增加，有助帶動中低價的酒類飲品需求。業界表示，尤以單價100元至150元的葡萄酒需求增幅最高。

據政府統計處早前公布的7月零售銷貨價值顯示，細分類中的酒類飲品和煙草按年增11.2%。從事食品及酒批發的「屏山食品」高級銷售及營運經理鄭景煒表示，公司銷售意大利酒類時，主要定位在中低價市場。隨着限聚令逐步放寬和在家需求帶動，而本地舉辦的婚宴、酒席和活動亦陸續增加，對於中低價酒類需求也在上升。

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他稱，現時最暢銷的酒類價格，由100元至150元不等，並解釋，銷售這些價位的酒時，不論B2B（企業對企業）的客戶，或買家面對的消費者，也更願意嘗試。他更以魚子醬的銷售方式為例，過去較多賣售價介乎200元至300元的魚子醬，現時則轉售60元的魚子醬，先讓更多人願意接觸，以帶動相關銷售。

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經營B2B和B2C市場 有什麽分別？

至於款式方面，他指買家和消費者的要求也有不同，並舉例，愈來愈多日式食肆開幕，他們在調味時喜歡使用外國的白餐酒，而非清酒等日本酒，故紙包裝的白餐酒銷情最受惠。至於個別消費者的口味，他認為以產自德國、味道較甜白酒，最多女士購買。

Winerack HK負責人Andy Konrad稱，過去中低價酒類如Rosé的銷售佔比較低，但2019年起銷售急增；並指出2020年全年銷售的Rosé，按年增長了1倍。他認為疫下銷售急增，皆因市民不能到法國或歐洲旅行，加上夏季時消費者都喜歡選購味道較清新的酒。Rosé今年的銷售仍然上升，他更直言，曾「多次斷貨」，相信未來銷售仍會持續增長。

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記者：馬意文