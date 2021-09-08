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益力多宣傳自稱可防治新冠病毒　被罰45萬元人民幣

環球政經 15:12 2021/09/08

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益力多去年在上海浦東一間超市印發寫上「國家首次發文證實，益生曲在新冠病毒防治中有重要作用」內容的宣傳彩頁，後遭消費者舉報。上海市浦東新區市場監督管理局，依據《中華人民共和國反不正當競爭法》第二十條第一款，對其罰款45萬元人民幣。

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事件源於，去年4月國家中醫藥管理局頒發《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》（試行第四版）中，有一段關於「可使用腸道微生態調節劑，維持腸道微生態平衡，預防繼發細菌感染」的文字，加上一些媒體關於益生菌在新冠病毒感染肺炎中的作用報道，益力多公司就在浦東某超市派發涉案宣單。

益力多表示，公司已立即設法回收此批宣傳彩頁，日前則在微博發聲明表示，「虛心接受消費者的批評，誠懇接受政府處罰，事發後公司管理層和涉事單位在內部做了深刻的檢討，對旗下子公司及育身內部宣傳內容審核過程進行了全面審核，完善了審核機制，同時組織各相關部門加強了法律法規的學習。對於此次事件，我司將引以為戒，並再次致以誠摯的歉意。」

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撰文 : 陳楚琨

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