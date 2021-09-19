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寵營樂　優質營養保健品　促進「毛孩」健康長壽

iMoney智富 00:00 2021/09/19

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相信大家身邊都有不少朋友視「毛孩」（寵物）如親人，日常除會花心思為牠們打造舒適的居住環境外，在飲食方面更是精挑細選，務求將最好的給予牠們。由於深明一眾寵物主人對「毛孩」的寵愛，並期望與牠們相處更久，故寵營樂積極與專業獸醫團隊研發優質的寵物營養保健品，令牠們可以活得更長壽、更健康、更快樂。

近年飼養寵物的人士與日俱增，而寵營樂相信，所有「毛孩」在其主人心目中的地位往往等同家人，然而由於貓狗等「毛孩」的一生不過匆匆十數載，5歲的「毛孩」其實已等同人類的40歲。為使一眾主人與「毛孩」可以相處更久，並預防或紓緩「毛孩」因年長而來的各種病痛，寵營樂致力開拓寵物保健品市場，研發並推出不同的寵物營養保健品。

多元產品　滿足客戶需要
都市人生活繁忙，不少朋友日常都有服用保健品的習慣，但由於人類保健品的分量和比例並不適合寵物服用，所以寵營樂設有專業的產品開發團隊，針對不同「毛孩」的需要，並參考客戶及用家的意見反饋，研發及改良配方，藉此滿足客戶需要。

寵營樂的營養拌食粉分為單一保健成分系列及配方系列，為一眾「毛孩」提供最合適的產品。以其王牌產品「凍齡尊寵系列蟲草菌絲體CS4拌食粉」為例，當中含有820mg CS4蟲草粉，成分較市面上很多蟲草產品矜貴，對維持部分貓狗品種的呼吸道健康有顯著功效。而由於關節問題不能靠單一成分解決，故其「舒痛強關節配方拌食營養粉」特別採用天然無污染的新西蘭青口結合葡萄糖胺製成，並由獸醫決定配方比例，更有效紓緩「毛孩」的關節問題。

寵營樂提供8 款營養拌食粉分別產自美國、香港及澳洲，其中王牌產品「凍齡尊寵系列蟲草菌絲體CS4 拌食粉」對維持部分貓狗品種的呼吸道健康有顯著功效。

保持質素　運用最優質成分
不過，近年市場上專供寵物食用的營養保健品愈來愈多，為維持並提升品牌的競爭力，寵營樂除了本着以客為本的信念，致力為「毛孩」們研發最好的產品外，更積極維持產品的質素，例如在產品成分以至生產地方面均一絲不苟。

目前，寵營樂8款營養拌食粉分別產自美國、香港及澳洲，而專為貓狗個別度身設計的滴雞精則來自台灣。所有產品均由獸醫及營養師配方，當中不含農藥、人造香料及防腐劑，務求以最優質的中西式保健成分，全面提升貓狗免疫力。

建立關係　贏取客戶信任
為使更多人了解優質寵物營養保健品的好處，寵營樂除了設有網上銷售渠道外，其產品更於120間屈臣氏寵物藥妝有售，而部分分店更常駐寵物藥妝的銷售人員或護士，為一眾寵物主人解答有關產品的問題，並分享正確餵飼保健產品的方法，藉此建立更深厚的客戶關係。

寵營樂相信，品牌若要贏得客戶的信任，惟有產品質素及成效不可缺少，因為只有成效理想的產品才能獲得回頭客的支持，在贏得口碑的同時，鞏固甚或擴展市場份額。

加強宣傳　預防勝於治療
為配合市場的發展，並滿足一眾寵物主人的需要，寵營樂表示，品牌未來會繼續專注研發不同產品，並加強與全港獸醫合作，教育本港的寵物主人，讓大家明白到預防勝於治療的道理同樣適用於寵物，而保健產品並非有病時才開始服用，否則效果或會大打折扣。

此外，品牌又透露未來會舉辦不同綫上綫下活動，透過加強宣傳推廣，令更多寵物主人明白寵物保健品的重要性，並了解如何為「毛孩」挑選合適的保健品。

綫上綫下營銷　提高滲透率
只要做好產品和服務便能獲得客戶的青睞？面對市場上海量的資訊，品牌縱有再好的產品或服務，也要透過合適的推廣和銷售渠道接觸客戶。

為此，寵營樂同時採用綫上與綫下策略，除於遍布港九新界120間分店的屈臣氏寵物藥妝銷售外，客戶亦可通過屈臣氏的網店，以及寵物藥妝的網站購買心儀產品。

寵營樂採用綫上與綫下策略，除於遍布港九新界120 間分店的屈臣氏寵物藥妝銷售外，客戶亦可通過屈臣氏的網店，以及寵物藥妝的網站購買心儀產品。

此外，品牌亦會不定期透過寵物藥妝參展不同的展銷會，並於場內提供不同優惠，藉此擴大銷售層面，令顧客更容易接觸品牌的產品。透過這種綫上綫下的雙軌道銷售模式，不只有助提高品牌的市場滲透率，亦為其帶來具競爭性的市場佔有率。

為了解客戶的意見，寵營樂於Facebook及Instagram等社交媒體開設帳號，讓客戶可藉此表達意見或提問，而客戶亦可到屈臣氏寵物藥妝門市向相關銷售員反映及查詢。

（資料由客戶提供）

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