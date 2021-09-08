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【加密貸幣】薩爾瓦多部分加盟店　開始接受顧客以比特幣付款

股樓投資 15:32 2021/09/08

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比特幣早前一度破5萬美元關口，曾觸及5.29萬美元高位，有中美洲國家立法，把比特幣定為法定貨幣。薩爾瓦多議會於6月9日通過一項法案，批准將比特幣作為該國法定貨幣，並於90天後即9月7日正式生效。在當地時間7日，薩爾瓦多將成為世界上首個正式承認比特幣為法定貨幣的國家，有部分企業被要求接受比特幣付款。雖然有不少人反對該法案，但有部分加盟店已開始接受顧客以比特幣付款。

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綜合外媒報道，薩爾瓦多總統Nayib Bukele指，星巴克、Pizza Hut等連鎖飲食店，已開始接受顧客以比特幣付款。另有當地居民在社交媒體平台表示，當地麥當勞現時也可用比特幣付款買餐。而薩爾瓦多全國各地，正安裝200部比特幣自動櫃員機。

雖然當地有不少加盟店開始接受比特幣付款，但同時亦有大批市民反對該法例。有報道指，當地逾1,000名民眾在首都聖薩爾瓦多示威，現場有副武裝的警察在場戒備。有示威者指出，比特幣只是給投資者作投機的貨，一般小商店及交通工具未有接受比特幣付款，而且有民眾更試過無法在應用程式商店找到相關應用程式程式。

同場加映:【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

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責任編輯：黎淑雯
 

薩爾瓦多 必勝客 星巴克 DJ 比特幣 道瓊斯工業平均指數 美元 交通

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