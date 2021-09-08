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【創業兵團】南韓17歲時裝品牌行政總裁　年銷售額逾900萬

商業 14:53 2021/09/08

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品牌「OLAGA」成立3年，在亞洲6個地方有售。

創業難，但南韓有位年僅17歲的創業家，先後發展時裝和智能產品業務，獲得成功。據CNBC報道，這位年僅17歲的行政總裁Sukone Hong，創立了銷售男女皆宜的簡約風格T恤品牌。他在今年賺獲逾100萬美元（約780萬港元）外，還贏得哈佛大學認可。

Sukone Hong分享，4年前開始創業。初期只有150美元（約1,170港元）的資金，計劃在南韓網站Naver，轉售設計師服裝，但成效不顯。他發現要有一個賣點，才可以吸引顧客。其後向祖父母借5000美元（約3.9萬港元），並獲一間印刷公司幫助，設計和生產不分性別的休閒T恤。

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創業第二星期　售300件T恤
Hong直言，第一個星期並沒有接獲訂單，但在星期一早上忽然接獲15張訂單、午餐時段有50張訂單、傍晚更有80張訂單。並稱：「該星期我賣出300件衫。」

品牌「OLAGA」成立3年，在亞洲6個地方有售，年銷售額更達120萬美元（約930萬港元）。他其次組成12人的團隊，營運品牌。年少成功，讓他以為做生意是賺取很多錢，但後來經老師提點，改變了觀念並相信做生意是幫助其他人。

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Sukone Hong在學校完成有關殘疾人士的項目，發現上市多年的盲人智能手錶，每隻需要300美元（約2,300港元）。也因為價格高昂，令盲人手錶不能普及。

幫助有需要人士　變投資成功心得
他認為對有需要的用家不公平，同時也是一個新商機。故投資30萬美元（約230萬港元）於盲人智能手錶公司Paradox Computers，同時接解視障人士，了解他們的需求，再與工程師討論，希望出售較平售價的盲人手錶。

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其後，售價80美元（約620港元）的盲人智能手錶面世，售出過百隻。更接獲3,000個預購，目前正在中國廠房製作中。

責任編輯：馬意文

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