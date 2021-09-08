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【大行點睇】再有大行看淡美股短期表現 　大摩料標指年底前或跌15%

股樓投資 15:58 2021/09/08

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寬鬆貨幣政策下，美股持續表現強勁，特別是在強勁的企業季度財報季後，標普500指數、納斯達克綜合指數多數創下新高，前者於今年年內已經累升819點或22.14%，後者亦大漲逾21%。惟美國經濟及勞工數據疲弱，令多家看淡美股短期走勢，大摩認為今年年底之前，美股或跌最多15%。

大摩財富管理首席投資官Lisa Shalett本周二（7日）表示，當前關鍵在於市場定價「完美且脆弱」，特別是美股自去年3月開始反彈後，至今仍未有超過1成的大幅調整。因此該行認為，股市於年底前或會有10%至15%的調整。

美股主要指數在近一個月內不斷創新高，Shalett認為市場沒有重視新冠疫情住院人數再次上升、消費者信心急跌、利率上升以及重大地緣變化，料股市或難繼續上漲，投資者要考慮從指數基金中獲利。她還建議投資者再平衡投資組合，增加高質素的周期股，尤其是金融股，以及消費服務、必須消費品和醫療保健等派息公司。

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编辑：李勝男

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