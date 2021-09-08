▲ 【跨境理財通】內媒引述深圳銀保監：平穩有序推動理財通落地

內媒《21財經》報道，深圳銀保監擬按照《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》部署要求，加快提升深港金融合作，推動深港跨境金融監管協調合作，並平穩有序推動「跨境理財通」落地。

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報道指，從深圳銀保監獲悉，深圳將按《方案》要求，立足深港產業所需，加快發展普惠金融、科技金融、海洋金融等特色金融。同時，會加強深港聯動，積極發展綠色信貸、綠色保險等，擴大環境污染強制責任保險的覆蓋。當局又支持銀行業金融機構向科技企業發放以知識產權為抵押的中長期技術研發貸款，穩妥開展外部投貸聯動業務。

報道：推進大灣區保險服務中心 推動擴大見證開戶試點範圍

另為配合推動中國擴大金融業對外開放的政策措施，在前海合作區落地實施，深圳銀保監支持合條件的港澳銀行、保險機構來前海設立經營機構，積極引進具備專業特色的優質外資金融機構；積極推進大灣區保險服務中心落地前海，推動擴大見證開戶試點銀行範圍，提升跨境車險服務，平穩有序推動「跨境理財通」落地。

同時，研究推動前海合作區海外投資保險政策扶持，協助企業「走出去」。

加強兩地金融監管協同 維護金融穩定

另外，又會加強深港金融監管協同聯動，不斷完善監管方式方法，構建與國際接軌、公開透明、穩定可預期的監管框架。積極推動深港跨境金融監管協調合作，共同維護金融穩定。

報道又指，截至今年6月底止，中行 （03988） 深圳市分行與中銀香港 （02388） 的「代理見證開立內地個人銀行賬戶」服務，累計為港人開立13.56萬個內地賬戶。

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